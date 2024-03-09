Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 березня 2024 року.
Чорноморець — Ворскла
09 березня 2024, 16:30
У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Андрій Балуца, який і приніс до активу "зелено-білих" непрості три очкі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Ворскла у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Чорноморець — Ворскла 0:1
Гол: Бацула, 89
Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Зе, 83), Васильєв, Авагімян — Бойчук (Альваренга, 82), Ієде (Присяжнюк, 46), Штогрін.
Ворскла: Ісенко — Крупський (Галас, 89), Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.
Попередження: Ієде, Штогрін, Авагімян — Ковталюк