Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 березня 2024 року.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Андрій Балуца, який і приніс до активу "зелено-білих" непрості три очкі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Ворскла у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Ворскла 0:1

Гол: Бацула, 89



Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Зе, 83), Васильєв, Авагімян — Бойчук (Альваренга, 82), Ієде (Присяжнюк, 46), Штогрін.



Ворскла: Ісенко — Крупський (Галас, 89), Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.



Попередження: Ієде, Штогрін, Авагімян — Ковталюк