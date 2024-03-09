Україна

Колектив Юрія Калітвінцева не може перемогти вже шість турів поспіль.

Суботня програма двадцятого туру української Прем’єр-ліги була насичена на події різного калібру зацікавленості глядачів. Шукати інтриги в афіші матчу поміж житомирським Поліссям та Олександрією, на перший погляд, не доводилось, проте за більш детального вивчення становища учасників цього двобою гра миттєво ставала чи не найбільш інтригуючою в цей день.

На житомирський Центральний "поліграфи" завітали, маючи за плечима неоднозначний досвід перших двох офіційних матчів 2024 року. Вони здобули два очки за підсумками нічиїх проти донецького Шахтаря та луганської Зорі, і при цьому ні забили, ані пропустили в цих зустрічах. Це тільки згодом, щоправда, команда Руслана Ротаня дізналась, що не всі в клубі знайомі з нормами регламенту нашого чемпіонату, тож поступове просування подалі від зони вильоту довелось призупинити рівно на один крок.

Полісся було саме на себе не схоже в попередніх зустрічах, і тому очікувалось, що з другої спроби команда таки виявить бажання виправитись перед власними вболівальниками. Однак ні, Олександрія не дала цьому статись одразу якісною грою в першій половині матчу. "Поліграфи" сміливо атакували й уже на 10 хвилині навіс від Калітвінцева з правого флангу замкнув на межі воротарського Михайленко. Швидкий гол гості собі забезпечили.

І в подальшому, хіба могли ми говорити про те, що "вовки" мають передумови для того, аби докорінно змінити хід подій на полі. Так, ситуативні позиційні атаки в них мали місце бути, і навіть розіграші цікаві подекуди проглядались. Але в підсумку ми пригадуємо лише момент Назаренка, коли Шевченко врятував команду від удару з лівого флангу штрафного, а також повний розгардіяш у захисті господарів наприкінці першого тайму, коли Кулаков и Шулянський просто зобов’язані були робити рахунок на користь власної команди.

Після перерви вже було очевидно, що терпець у Калітвінцева-старшого увірвався, тож подвійна заміна була ледь не останнім шансом перевернути хід подій на користь його команди. Якщо брати в короткостроковій перспективі, то це рішення спрацювало на повну. Чи були моменти в Олександрії на початку другого тайму? Якщо відрахувати ті, коли Ротань чи Кравченко постійно вигукували "Система!", то нічого цікавого "поліграфи" суперникам не запропонували.

А що таке та "система"? Напевно, механізм із заохочення опонентів атакувати й створювати гольові моменти біля власних воріт. Бо Полісся простою навалою зрештою заробило для себе пенальті на 62 хвилині. Постарався тоді Тейлор на правому фланзі штрафного й проти нього "постарався" сфолити Калюжний, маючи в пасиві попередження. Подвійного покарання ми не побачили, зате побачили удар Козака в правий кут, який зрівняв рахунок.

І далі ставало дедалі цікавіше, бо гості вирішили, що для них одне очко — не здобуток, а ось три — гідна пропозиція. Олександрія також провела подвійну ротацію через це, і вона так само мала безпосередній позитивний вплив на гру. Бєляєв з’явився на полі, а вже за шість хвилин знищив Тейлора дриблінгом на лівому фланзі штрафного й покотив на дальню під порожні для Шулянського.

Відкритий футбол — це те, що нас потім супроводжувало аж до фінального свистка, і, можливо, Полісся могло отримати з цього якийсь зиск. Якби спочатку житомиряни забили під час подачі кутового з лівого флангу від Мустафаєва, яку головою у верхній каркас перевів Крушинський, а потім під час контратаки Тейлор не сфолив би другу жовту проти Погорілого відмашкою й не поховав шанси власної команди.

У наступному турі житомирське Полісся гратиме в гостях у київської Оболоні, тоді як Олександрія прийматиме полтавську Ворсклу.Полісся —1:2Козак, 62 (пен.) — Михайленко, 10, Шулянський, 77Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста (Крушинський, 46), Танковський (Кравченко, 84) — Назаренко (Фортюне, 59), Грицук (Мустафаєв, 46), Козак — Будківський.Шевченко — Копина (Скорко, 85), Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко (Шостак, 81), Ковалець — Калітвінцев (Бєляєв, 71), Кулаков (Погорілий, 71), Шулянський (Костишин, 81).Попередження: Михайліченко — Калюжний, Тейлор, Бєляєв