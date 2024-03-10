Україна

Півзахисник житомирян прокоментував невдалий виступ команди проти Олександрії.

Напередодні житомирське Полісся в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі поступилось Олександрії.

Полісся — Олександрія 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Яссін Фортюне прокоментував виступ команди.

"Перші тайми нам уже другий поєдинок не вдаються. Я вважаю, що нині у команди не надто світла смуга, але ми наполегливо працюємо, повірте.

У другому таймі у нас краще виходить створювати моменти. Як на мене, і в минулому матчі і в цьому — нам не вистачило везіння. Адже, згадайте, була поперечка і м’яч просто не йшов у ворота.

Але з тими зусиллями і з тим налаштуванням, яким команда тренується — нам удасться змінити ситуацію. Ми зрівняли рахунок і я бачив, що команда готова переломити хід гри. Усе йшло до того.

Але мабуть, надлишок бажання зіграв із нами злий жарт — ми всі вже бачили другий м’яч у воротах Олександрії й утратили концентрацію. Цього вистачало супернику, щоб забити знову", — заявив французький виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся гратиме в гостях у київської Оболоні.