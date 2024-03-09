Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 березня 2024 року.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся на власному полі поступилося Олександрії з рахунком 1:2.

Колектив Юрія Калітвінцева не може перемогти вже шість турів поспіль та ризикує остаточно вилетіти зі списку лідерів чемпіонату, не говорячи вже навіть про якісь чемпіонські перегони.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Олександрія у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Полісся — Олександрія 1:2

Голи: Козак, 62 (пен.) — Михайленко, 10, Шулянський, 77



Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста (Крушинський, 46), Танковський (Кравченко, 84) — Назаренко (Фортюне, 59), Грицук (Мустафаєв, 46), Козак — Будківський.



Олександрія: Шевченко — Копина (Скорко, 85), Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко (Шостак, 81), Ковалець — Калітвінцев (Бєляєв, 71), Кулаков (Погорілий, 71), Шулянський (Костишин, 81).



Попередження: Михайліченко — Калюжний, Тейлор, Бєляєв



На 83-й хвилині був вилучений Лукас Тейлор (Полісся) (друге попередження).