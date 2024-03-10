Україна

Півзахисник житомирян прокоментував невдалий виступ команди проти Олександрії.

У рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні житомирське Полісся на власному полі поступилось Олександрії.

Полісся — Олександрія 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Таллес Коста прокоментував виступ команди.

"Емоції нині не надто позитивні. Але зараз на Полісся більшість суперників налаштовується з подвійною енергією.

Разом із тим, я хочу сказати, що в нас достатньо кваліфіковані гравці і що найважливіше — ці останні результати не можуть зруйнувати те єдине ціле, ким ми є. Тут дуже важлива психологія.

Те, що відбувається на тренуваннях і те, що, наприклад, відбувалося у роздягальні в перерві — це повна взаємопідтримка. Єдине — не вистачає результату. Але з таким налаштуванням і таким ставленням один до одного, такою повторюсь підтримкою — ми відчуваємо себе одним цілим. І ми змінимо цю ситуацію, ми здатні її змінити.

А футбол такий, що від психології і менталітету гравців у таких складних ситуаціях дуже багато залежить", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся гратиме в гостях у київської Оболоні.