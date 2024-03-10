Україна

Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над Колосом.

У двадцятому турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар здолав ковалівський Колос на Арені Львів.

Шахтар — Колос 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри автор дублю в цьому матчі, нападник "гірників" Кевін прокоментував виступ власної команди.

"Передовсім, дякую команді за допомогу, адже ці голи є результатом тривалої колективної роботи. Ці голи — початок моєї нової історії. Дякую Богу за те, що зміг забити, сподіваюсь, ця історія матиме продовження.

Згадую зараз момент, коли перед матчем спілкувався з Марлоном у номері готелю і він сказав, що я заб’ю. Так урешті й сталось. Тому так, я присвячую один із голів йому.

А другий — для мами, адже це був особливий день для жінок, тому другий гол — для неї.

Як забивав? Це був результат тих специфічних вправ, спрямованих на завершення атаки, над якими я працював на тренуваннях. Приємно, що у грі також зміг їх реалізувати.

Зв’язок із колективом, можна сказати, налагодився від першого дня. І побажання та вимоги тренерського штабу я також уже дуже добре розумію.

УПЛ? Це чемпіонат, рівень якого мене приємно вразив. Можна сказати, що він більшою мірою силовий. Дай Боже, щоб ми стали чемпіонами.

Я вже певною мірою адаптувався, люди тут дуже чемні. У мене є чудова нагода знайомитись із новими культурами, тож сподіваюся ще краще пізнати вашу країну", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме закарпатський Минай.