Україна

Керманич Оболоні прокоментував поразку від Кривбасу.

Київська Оболонь у двадцятому турі української Прем’єр-ліги поступилась криворізькому Кривбасу в гостьовому поєдинку.

Кривбас — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Класна видалась гра. Думаю, уболівальникам вона сподобалась. Але для нас склалась прикро, бо треба набирати залікові бали.

Уже третій матч поспіль за грою, налаштуванням, амбіціям виглядаємо непогано, але чогось не вистачає. Можливо, десь вдачі та фарту в реалізації, кваліфікації. Будемо працювати далі над цим.

Кривбас? Кваліфікована та хороша команда, що ту ще додати? Зараз поділяє перше місце з Шахтарем. Тобто, одна з найкращих команд в УПЛ. Нам приємно десь грати на рівних, конкурувати з такими суперниками, є до чого прагнути.

Ми знали, наскільки у нас зараз складний графік. У будь-якому випадку нам треба набирати очки. Знали, хто нам сьогодні протистоїть. Динамічний швидкий суперник, тому в принципі я подякував своїм хлопцям за самовіддачу. Вони молодці.

Кривбас — якісна команда з хорошою взаємодією. Тобто треба було грати з кожним гравцем один в один. Намагались давати Кривбасу менше простору.

Пропущений м’яч? Індивідуальна майстерність футболістів команди суперників та їхня нестандартна гра в атаці. Те, чого нам не вистачало. У Кривбасу є гравці, які можуть розібратись один-в-один", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме житомирське Полісся.