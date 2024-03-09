Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 березня 2024 року.
Кривбас - Оболонь, фото УПЛ
09 березня 2024, 22:14
У 20 турі УПЛ-2023/24 Кривбас приймав Оболонь і здобув перемогу завдяки голу Дениса Кузика.
Протягом першої половини зустрічі команди не порадували глядачів голами. У другому таймі господарі поля відкрили рахунок і зуміли втримати здобуту перевагу. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу колективу Юрія Вернидуба.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Оболонь у 20-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Кривбас — Оболонь 1:0
Гол: Кузик, 57
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Татарков (Вакулко, 46) — Д. Кузик (Хомченовський, 87), Соса (Понєдєльнік, 87) — Прінс, Луньов (Твердохліб, 65)
Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась (Лук’янчук, 71), Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко (Запорожець, 81), Слободян (Суханов, 81), Мороз (Косовський, 51) — Вишневський (Тарануха, 71), Краснопір
Попередження: Твердохліб — Мороз, Приймак