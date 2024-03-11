Україна

Раніше український захисник зник зі складу з офіційного сайту "гірників".

Донецький Шахтар прибрав захисника Дмитра Чигринського із клубної заявки на нинішній сезон-2023/24.

У лютому 37-річний українець зник зі складу на офіційному сайті "гірників".

Нагадаємо, Чигринський повернувся до Шахтаря влітку 2023 року, підписавши контракт до літа 2024 року.

Нинішнього сезону Дмитро провів чотири матчі, а востаннє був у заявці клубу у листопаді минулого року.

Після 18 ігор Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Кривбас за додатковими показниками, але маючи два матчі у запасі.