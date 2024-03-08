Польща

Гравець вже теж прокоментував свій переїзд до другого дивізіону Польщі.

Президент гданської Лехії Паоло Урфер висловився щодо підписання екснападника донецького Шахтаря Богдана В'юнника, передає портал gdansk.pl.

Про трансфер 21-річного українця стало відомо 6 березня. Днем пізніше у Шахтарі заявили, що звертатимуться з позовом проти гравця та його нового клубу.

"Спочатку ми були зацікавлені в оренді Богдана, потім дізналися про його конфлікт із попереднім клубом. Зрештою, він став вільним агентом і захотів приєднатися до Лехії", — пояснив Урфер.

Президент польського клубу відзначив чудову швидкість В'юнника і його універсальність.

"Він може грати на будь-якій позиції у нападі. Знає, як забивати голи і як допомогти своїм одноклубникам зробити це. У тренера буде ще один варіант у складі, що завжди добре", — заявив функціонер.

Сам український нападник теж прокоментував свій перехід.

"Нарешті я тут і неймовірно щасливий, тому що це була надто довга історія. З першої секунди, коли я у цьому місті, відчуваю, що тут живуть дуже хороші люди. Я вже побував на матчі Лехії, у неї неймовірні вболівальники", — сказав В'юнник.

Нагадаємо, нещодавно український півзахисник Максим Хлань забив у третьому поспіль матчі за Лехію.