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В короткому післяматчевому спілкуванні з клубною пресслужбою автор переможного голу у ворота Чорноморця Андрій Бацула розповів про секрети успіху команди.

Напередодні одеський Ворскла мінімально обіграла Чорноморець в матчі двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Чорноморець — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після гри автор переможного голу у ворота Чорноморця Андрій Бацула розповів, як вдалось досягти успіху.

"Загальне враження від гри, авжеж, позитивне, тому що веземо додому три залікових бали. Для нас це була гра, можна сказати, за шість очок.

До того ж ми не хочемо втрачати надію на місце першій пʼятірці. Щодо моїх емоцій, то вони були, вже коли побачив, що мʼяч торкнувся сітки воріт. А так стояв і сподівався, що воротар не дістане той мʼяч.

У тому епізоді просто подавав на дальню штангу з надією, що хтось завершить подачу, але, на щастя, цього робити не довелось. Пораділи, та вже потрібно готуватися до наступного суперника – Олександрії, яка провела дуже хорошу виїзну гру проти Полісся", - сказав Бацула.