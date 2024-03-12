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Форвард Динамо — про перемогу над експериментальним складом Зорі в матчі УПЛ.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло впевнену перемогу над луганською Зорею з рахунком 2:0, яка вийшла на матч експериментальним складом, оскільки низка провідних футболістів відмовилася виходити на гру через проблеми з виплатою преміальних.

Нападник "біло-синіх" Владислав Ванат, який став автором одного з голів, поділився враженнями від гри в засніжених погодних умовах.

"М’яч добре бачив, але інколи не бачив своїх партнерів, бо біла форми зливається зі снігом. Трішки було погано видно. На професійному рівні такого досвіду не було, лише десь в U-14-15. Це вперше. Трішки було важко, але добре, що перемогли в таких непростих умовах. Тільки в дитинстві так грали.

Ситуація в Зорі? Якщо чесно, мені дуже прикро, що у нашому футболі відбуваються такі ситуації. Хочеться грати проти Зорі, яка є дуже гарною командою, щоб вони були в повному складі. Але я розумію хлопців. Якщо їм не виплачують багато винагород чи зарплат, то треба якось діяти. Вони вирішили таким чином. Звичайно, прикро, але мені було все одно, проти кого грати", — сказав Ванат в інтерв'ю УПЛ ТБ.

Відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Зоря ви можете подивитися на Football.ua.