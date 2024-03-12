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Керманич Зорі висловився про поразку від Динамо у матчі УПЛ експериментальним складом.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло впевнену перемогу над луганською Зорею з рахунком 2:0, яка вийшла на матч експериментальним складом, оскільки низка провідних футболістів відмовилася виходити на гру через проблеми з виплатою преміальних.

Головний тренер Зорі Младен Бартулович в ефірі FootballHub поділився враженнями від цього протистояння, назвавши свої причини таких експериментів зі складом.

– Вітаю Динамо із заслуженою перемогою. Наші хлопці молодці. Сьогодні у нас вийшов трохи такий експериментальний склад. Зіграли гарно.

– У чому ця експериментальність полягала? Де всі українці основного складу?

– Ну, будь ласка, питання по матчу.

– Це ж по матчу, тому що одразу четверо молодих футболістів з’явилося проти київського Динамо. Це доволі рідкісний випадок.

– Є різні причини. Деякі гравці у Динамо орендовані. Різні причини є. Такий склад вийшов у нас. Молодці, зіграли гарно молоді хлопці, які дебютували.

– Герреро був у заявці, але на лаві для запасних його не знайшли. Що з Герреро?

– Перед від’їздом погано почувався.

– На подальші матчі Зорі наскільки є ймовірність, що повернуться українці для гри в оптимальному складі?

– Не можу нічого сказати. Напевно, у нас буде більше варіантів для ротації складу.

Відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Зоря ви можете подивитися на Football.ua.