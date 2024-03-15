Україна

Коментар від півзахисника щодо виступів Михайла у чемпіонаті Англії.

Георгій Судаков розповів щодо нинішніх виступів Михайла Мудрика - цитує Взбірна.

"Ми спілкуємось з Михайлом після кожної гри та перед матчами. Підтримуємо його після гри. Він радий. Молодець.

Нехай рухається далі. Ми очікуємо від нього більшого. Ми бачимо це по його виступах та результативності. Сподіваємось, що результативність перенесеться на ігри збірної України".

Цього сезону 23-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 3 асисти.