Україна

Шахтар планує змінити місце проведення домашніх матчів єврокубків наступного сезону.

Домашні матчі поточного євросезону Шахтар проводив у німецькому Гамбурзі, а наступного планує змінити місце прописки. Гендиректор "гірників" Сергій Палкін заявив, що це буде німецьке місто Дюссельдорф.

"Перед тим, як грати в Гамбурзі, ми спілкувалися з тамтешніми людьми, і їм сподобалася ця ідея. Це був ризик, але на матч з Антверпеном прийшло 40 000 людей – 90 відсотків з них німці.

Ми не знали, яка на нас буде реакція, але німецький народ нас підтримав. І вони ще більше підтримували нас, коли ми добре грали та перемогли Барселону.

Що буде в наступному сезоні? Ми не можемо грати в Україні, у нас є плани поїхати в Дюссельдорф. Я сподіваюся, що все вийде", — розповів Палкін в коментарі The National.

Раніше повідомлялось, що Марсель оштрафовано на 50 тисяч євро за поведінку фанатів на матчі з Шахтарем.