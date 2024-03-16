Україна

Микита Безуглий розповів про очікування від матчу проти Руху.

Захисник харківського Металіста 1925 Микита Безуглий прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівського Руху.

"Ми дуже давно не перемагали, це дуже погано, але остання гра каже нам про те, що ми можемо перервати цю невдалу серію і будемо намагатися зробити це якомога швидше.

Ми пам'ятаємо гру з Рухом в першому колі, там було невиправдане вилучення, як на мене. При підсумковому нічийному рахунку, за рівних складів, могли б і перемогу вирвати. Хочемо довести, що ми можемо їх перемогти й будемо все для цього робити.

У Руха дуже гарні футболісти. У складі, дійсно, багато молодих виконавців, помітно, що вони разом з академії. Складно проти них грати, бо в них є цей молодий запал, вони дуже швидкі, достатньо енергії. Ще тренер додає їм тактичних знань, тому, загалом, вони непогано виглядають, але будемо все робити, щоб їх перемогти. Їх сила — це згуртованість, у плані командної гри та швидкість. У них є індивідуально сильні гравці, які можуть зробити різницю на просторі, на швидкості. Ми це знаємо й будемо з цим боротися.

Три останніх матчі Металіста 1925 та Руху завершилися з нічийним результатом? Як я пам'ятаю, 2 з 3 матчів були у не рівних складах, ми догравали у меншості. Тому треба грати без вилучень — це перше, і використовувати свої моменти, бо, пам'ятаю, їх також було не мало. І, звичайно, усій команді на нуль відіграти в захисті — було б чудово", — наводить слова Безуглого прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Рух відбудеться сьогодні, 16 березня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.