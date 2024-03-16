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Денис Кузик напередодні матчу проти Колосу поспілкувався із прес-службою УПЛ.

Півзахисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти Колоса.

"У принципі, враження позитивні. Провели три хороші матчі, але не набрали максимум очок. Що ж, готуємось до наступних суперників.

В останньому матч із Оболонню не сказав би, що щось пішло не так. Ми володіли ініціативою, суперник добре захищався. Як результат: ми забили свій гол і виграли матч.

Колос — це непогана команда з досвідченими гравцями. Думаю, буде цікавий матч для вболівальників та битва для обох команд.

Як починав грати у футбол? З дитинства подобалось гратися з мʼячем. Потім батьки відвели мене на футбольну секцію. Так розпочинався мій футбольний шлях. В цьому можу завдячити Юрію Леонтійовиу Морозу. Він повірив в мене і дав шанс заграти на професійному рівні.

Спогади про оренду в Колосі чудові. Дуже хороший персонал і колектив в команді. Тому тільки позитивні враження від того періоду.

Хто найскладніший опонент в індивідуальному єдиноборстві? Думаю, що це лівий захисник Шахтаря Педріньйо. Хороший футболіст з сильним якостями.

Конкуренція в УПЛ дуже цікава. Скоріш за все, інтрига буде триматись до останніх турів. Кривбас буде йти до своєї мети від матчу до матчу", — наводить слова Кузика прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Кривбас — Колос відбудеться сьогодні, 16 березня, о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.