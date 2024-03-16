Денис Кузик напередодні матчу проти Колосу поспілкувався із прес-службою УПЛ.
Денис Кузик, УПЛ
16 березня 2024, 12:52
Півзахисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти Колоса.
"У принципі, враження позитивні. Провели три хороші матчі, але не набрали максимум очок. Що ж, готуємось до наступних суперників.
В останньому матч із Оболонню не сказав би, що щось пішло не так. Ми володіли ініціативою, суперник добре захищався. Як результат: ми забили свій гол і виграли матч.
Колос — це непогана команда з досвідченими гравцями. Думаю, буде цікавий матч для вболівальників та битва для обох команд.
Як починав грати у футбол? З дитинства подобалось гратися з мʼячем. Потім батьки відвели мене на футбольну секцію. Так розпочинався мій футбольний шлях. В цьому можу завдячити Юрію Леонтійовиу Морозу. Він повірив в мене і дав шанс заграти на професійному рівні.
Спогади про оренду в Колосі чудові. Дуже хороший персонал і колектив в команді. Тому тільки позитивні враження від того періоду.
Хто найскладніший опонент в індивідуальному єдиноборстві? Думаю, що це лівий захисник Шахтаря Педріньйо. Хороший футболіст з сильним якостями.
Конкуренція в УПЛ дуже цікава. Скоріш за все, інтрига буде триматись до останніх турів. Кривбас буде йти до своєї мети від матчу до матчу", — наводить слова Кузика прес-служба УПЛ.
Нагадаємо, матч Кривбас — Колос відбудеться сьогодні, 16 березня, о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.