Україна

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре — про спаринг з Карпатами.

15 березня Шахтар розписав мирову у спарингу з Карпатами (2:2). Дублем у складі гірників відзначився Лассіна Траоре. Після гри форвард підбив підсумки матчу.

- Такі матчі є дуже корисними для набуття кондицій, надто для футболістів, які не грають багато. Спаринг був важким, нам не вдалося виступити добре, проте головний акцент був на кондиціях, і цим ми задоволені. Однак, безумовно, можемо краще.

Уперше відіграв 90 хвилин, дуже радію і прагну старанніше працювати, допомагати команді. Коли перебуватиму в гарній фізичній формі, зможу показати більше хороших моментів на полі.

Як і для кожного гравця, йдеться про впевненість, а ще впливає те, як грає команда. Я щасливий бути тут, можете побачити це на моєму обличчі. І це все – просто радість. Усе добре.

Стає важче, усі команди стають сильнішими. Коли я приїхав сюди, було протистояння між Динамо й Шахтарем, а зараз конкурує більше команд – Дніпро-1, Зоря, Кривбас. Конкуренція зростає, тож нам корисно готуватися, аби мати більше шансів.

У Шахтаря завжди великі шанси стати чемпіоном, і ми тут для цього. Не маємо інших варіантів, крім як виграти титул. Ми готові й рухаємося далі, - сказав футболіст.

Наступний матч донецький Шахтар проведе наприкінці березня проти одеського Чорноморця.