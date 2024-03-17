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Півзахисник житомирян прокоментував поразку від Оболоні.

Житомирське Полісся напередодні в гостьовому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступилось київській Оболоні.

Оболонь — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Яссін Фортюне прокоментував невдачу власної команди.

"Хочу сказати, що це був дійсно складний матч. Ще на початку ми отримали червону картку, тому було складно й зрозуміло, що ми повинні були багато працювати в меншості.

Але ми спрацювали добре, бо можна було пропустити й 5 м’ячів, тоді як ми пропустили лише один. Місцями ми навіть домінували.

Зрозуміло, що, як для першого матчу з новим тренером, було складно. Але враховуючи, що ми будемо мати перерву збірних, ми матимемо час, щоб добре попрацювати.

Звичайно, три поразки поспіль — це дуже складно і після такого трохи втрачаєш голову. У останніх матчах були голи на останніх хвилинах, зараз вилучення на стартових хвилинах.

Якраз зараз час, щоб перепочити, побачитись із рідними, але, звісно, ми повернемось, продовжимо працювати з новою мотивацією, із новими ідеями, адже ми продемонстрували, що ставлення у нас дуже хороше, гра дуже добра й ми повернемось сильнішими", — заявив французький фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся поведе домашній матч проти одеського Чорноморця.