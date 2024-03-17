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Голкіпер Металіста 1925 прокоментував поразку від Руху.

У домашньому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 зазнав поразки від львівського Руху.

Металіст 1925 — Рух 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Воротар "жовто-синіх" Ярослав Проценко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Під час моєї травми трапився звичайний ігровий момент, просто був стик. Так вийшло, що шипами суперник ударив мене по підборіддю й далі по дотичній пройшло трошки. Ну, нічого, розсічення було — його зашили, залатали, усе добре. Немає запаморочення, без урахування того, що шип в шию потрапив, усе нормально.

Якщо коротко, за словами тренера, суперники нас перебігали і від цього далі все в нас не склалося. Ми знали, що буде бойова гра, що буде багато єдиноборств і, на жаль, в цьому компоненті ми не змогли виявитися сильнішими.

Зараз, якщо чесно, дуже важко аналізувати відразу після гри. Ми разом граємо не так багато часу, тому, особисто мені важко аналізувати.

Звісно, завжди неприємно програвати й дуже важко у будь-якому випадку. Але, я думаю, що потрібно завжди шукати внутрішні резерви та внутрішню мотивацію, щоб намагатися переламати хід гри.

Сьогодні нам це не вдалось, після першого пенальті суперники нам одразу другий гол забили. Ти, ніби, намагаєшся десь щось дістати, щось зробити, але тебе, грубо кажучи, прибивають за це — трошки важко від цього.

Настрій у роздягальні? Те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні. Але, звісно, неприємно, дуже важко. Ця безвиграшна серія продовжується, не все добре, не все приємно. Сумно зараз через це", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у луганської Зорі.