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Захисник Руху прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Львівський Рух у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги в гостьовому матчі переграв харківський Металіст 1925.

Металіст 1925 — Рух 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "жовто-чорних" Богдан Слюбик після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Якщо чесно, то сам трішки здивований, що нам саме таким удався перший тайм. Рух забив чотири голи ще в першій половині гри й був заряджений на перемогу. Усі гравці демонстрували шалений настрій, хотіли забити якомога більше голів і ми це зробили.

Я думаю, що команда повністю виконала установку тренерського штабу. Ми добре грали один в один з гравцями Металіста 1925, зокрема кілька голів удалось забити саме після вдалого пресингу та швидкого відбирання м’яча.

Після вилучення нам стало важко, адже зазвичай гравці Руху діють саме один в один, а тут ми втратили гравця й опинились в меншості. Ця червона картка змінила всі наші плани, бо довелось перебудовувати свою гру.

Утім, команда проявила характер і всі хлопці заслужили на цю перемогу, удячний кожному за таку самовіддачу.

Звісно, нам важливо перемагати у кожному матчі. Це приємно, а також дозволяє впевненіше почувати себе у турнірній таблиці. Хочеться продовжити здобувати такі хороші результати", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.