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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Колосом.

Криворізький Кривбас у домашньому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги переграв ковалівський Колос.

Кривбас — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм наша команда провела невдало. Було мало можливостей, щоб забивати. Більше грали поперек поля та назад. Не було того азарту, того настрою, щоб перемогти. Я більше побачив це бажання до перерви в Колосу.

Але після перерви зробили деякі зміни у складі. Вийшли дуже непогано Юрій Вакулко, Андрій Понєдєльнік. Тому другий тайм — це зовсім інша гра, зовсім інше бажання команди грати та вигравати. Було вдосталь моментів, які ми, щоправда, не реалізували.

Але нам пощастило, можна так сказати. На останній компенсованій хвилині Бізімана забив непоганий гол. Це говорить про те, що ми все ж таки більше хотіли перемогти. Тому що я не памʼятаю моментів на біля наших воріт у другому таймі. Тому й виграли.

Я дуже вдячний хлопцям та вболівальникам, які сьогодні нас підтримували та гнали вперед. Ще раз всім дуже дякую, з перемогою! Рухаємось далі.

Дивіться, я розумію вас, але, можливо, той-так Прінс уже десь "піднаївся", адже зіграв чотири гри поспіль. Хотілося б краще, але все одно, на мій погляд, він непогано чіплявся за м’ячі, заробляв багато фолів на собі. Свою роботу зробив. Якраз до нього у мене найменше претензій. Так, десь не відкривався у вільні зони, в які ми б хотіли — це, так. Але в цілому все слава Богу.

Мені більше не сподобалось те, як грали в центрі поля. Багато поперек та назад. Ось це мене бентежить, адже так грати ми не домовлялись. Завжди хочемо демонструвати агресивний футбол, іти вперед та забивати м’ячі.

Усі хлопці, які вийшли сьогодні на поле: Вакулко, Понєдєльнік, Задерака, Хомченовський, Кожушко, загострили гру. Завдяки їм команда додала у швидкості. Хороші моменти мали ті ж Кожушко та Задерака. Сподобався також Соса. Це той футболіст, який завжди прагне забити, біжить уперед. Уся команда — молодці. У нас немає зірок. — є команда", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти рівненського Вересу.