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Керманич Колосу прокоментував поразку від Кривбасу.

У гостьовому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги ковалівський Колос поступився криворізькому Кривбасу.

Кривбас — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "чорно-білих" Ярослав Вишняк після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, емоції беруть гору зараз: складно аналізувати гру, яка тільки-но завершилась. На мій погляд, вийшов динамічний матч, команди не відсиджувались в обороні, була відкрита та доволі цікава гра.

Гру Кривбасу можна оцінити, поглянувши у турнірну таблицю. Яке місце посідає, так і грає — чудово.

Якщо ви помітили: Оболонь грала в три центральні захисники, а ми — за іншою схемою. Їх досвід ми точно не враховували, а спирались тільки на свою гру.

Задача на сезон? Створити команду, яка зможе боротись за високі місця. Єврокубки? Є таблиця, усе може бути. Мені нема в чому дорікнути хлопцям, вони демонструють характер. Десь чогось не вистачає, є куди рухатись.

Дійсно, ми потребуємо підсилення на певних позиціях. Але говорити про це буде некоректно по відношенню до тих гравців, які на них виступають. На завершення хочу принести свої слова співчуття людям, які загинули у Кривому Розі, їх родинам. Це дуже страшно", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти рівненського Вересу.