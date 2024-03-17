Україна

У складі національної команди відбулися зміни.

Сьогодні олімпійська збірна України зібралася у Києві, звідки вирушить у Чоп. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Завтра у угорському містечку Сегед розпочнеться навчально-тренувальний збір перед товариським матчем проти Японії, який відбудеться 25 березня у Фукуоці.

На жаль, через травми олімпійській збірній не зможуть допомогти Артем Бондаренко, Дмитро Криськів та Микола Михайленко.

Натомість головний тренер збірної Руслан Ротань викликав півзахисника Олександрії Артема Кулаковського.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Антон Боль (Зоря), Мар’ян Фарина (Металіст 1925), Роман Дідик (Рух), Максим Дячук (Динамо Київ), Андрій Булеза (Карпати), Олександр Мартинюк (Олександрія), Єгор Маценко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Іван Желізко (Лехія, Польща), Артем Кулаковський, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський (усі — Олександрія), Олександр Назаренко (Полісся), Олексій Сич, Олег Федор (обидва — Рух), Олексій Кащук (Шахтар).

Нападник: Микола Кухаревич (Свонсі, Уельс).

Нагадаємо, жеребкування футбольних турнірів для Олімпійських ігор 2024 відбудеться 20 березня в Сен-Дені.