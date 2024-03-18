Україна

Команда Унаї Мельгоси тренується у Туреччині.

Сьогодні, 18 березня у Туреччині молодіжна збірна України розпочала підготовку до березневих матчів, повідомляє прес-служба УАФ.

У неділю команда Унаї Мельгоси зібралася у Києві, після чого вирушила до Туреччини через Молдову. Також до команди приєдналася група гравців, котрі тимчасово допомагали основній збірній.

Нагадаємо, 22 березня Україна проведе товариський матч проти Марокко U-23. Гра відбудеться на стадіоні Мардан в Анталії, о 20:00 за Києвом.

Потім "синьо-жовті" проведуть матч відбору молодіжного чемпіонату Європи проти Азербайджану. Матч пройде 26 березня в Баку о 14:00 за Києвом. Після п'яти перемог у п'ятьох матчах Україна очолює групу F.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин (Динамо Київ), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Ілля Квасниця (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).

Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).