Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Водночас кілька гравців вирушили до молодіжної збірної.

Сьогодні, 17 березня, розташування збірної України залишили футболісти молодіжки, які допомагали головній команді у перші дні зборів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Арсеній Батагов та Валентин Рубчинський вирушили до Анталії, де сьогодні збирається молодіжка.

Гравці основної збірної сьогодні вранці провели відновлювальне тренування. У програмі були велотренажери та вправи на відновлення м'язів.

За традицією, тренувальний процес пройшов під пильною увагою українців, які зараз проживають на півдні Іспанії.

В обід у розташування збірної прибули Андрій Лунін та Артем Довбик. Пізно ввечері до готелю мають прибути Михайло Мудрик та Богдан Михайліченко.

Завтра команда Сергія Реброва продовжить підготовку у Марбельї.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсін, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця й розпочнеться о 21:45 за Києвом.