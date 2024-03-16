Україна

Андрій Шевченко закликав футболістів рухатися тільки вперед.

Президент УАФ Андрій Шевченко поспілкувався з футболістами збірної України U-17, яка напередодні здобула путівку на юнацький Євро-2024.

"Ви зробили дуже важливий крок у своїй кар’єрі. Я у вашому віці не досягав такого успіху. Коли я був десь у такому віці, як ви, ми грали стикові матчі з Нідерландами: 2:2 зіграли вдома, 0:0 — на виїзді і не пройшли 1994 року на Євро. А ви — молодці!

Проте це тільки початок вашого шляху. Зараз у вас дуже яскравий момент у кар’єрі, ви впевнено подолали елітний раунд відбору. Але чемпіонат Європи — це зовсім інша мотивація! Там буде дуже високий рівень команд та гравців. Та завжди треба змагатися з найкращими — потрібно рухатися вперед, шукати для себе нові виклики", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, на своєму шляху у відбірному циклі Україна обіграла Грецію, Швейцарію та Словаччину, чим забезпечила собі пряму путівку на Євро-2024, що пройде з 20 травня до 5 червня на Кіпрі.