Україна

Євген Паст поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Воротар рівненського Вереса Євген Паст прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (1:0).

"З Чорноморцем завжди дуже приємно грати. Я родом з Одеси. Тривалий час виступав за Чорноморець. Тому для мене завжди приємно повертатися на цей стадіон. Тим паче, ми тут взяли три очки.

Ми ретельно готувалися до цієї гри. Передивлялися матчі, стежили за манерою гри один в один. Головний тренер просив дуже агресивно грати по всьому периметру поля, не давати супернику спокійно дихати.

Щодо сейву у другому таймі — це ігровий момент. Для цього і потрібен воротар", — наводить слова Паста прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Верес.