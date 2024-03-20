Відомий склад національної команди на важливу зустріч у відборі на Євро-2024.
Збірна України - Фото УАФ
20 березня 2024, 14:56
Став відомий стартовий склад збірної України U-19 на матч зі збірною Північної Македонії.
Повні склади виглядають так:
Україна U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Ващенко, Кревсун, Гаджиєв, Тутєров, Синчук, Пономаренко
Північна Македонія U-19: Якімов, Арізановскі, Стоїлевскі, Д'єков, Алії, Зенделовскі, Гьоргієвскі, Якупі, Чаноскі, Назіфі
Стартовий матч в рамках еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 розпочнеться о 15:00 за київським часом.