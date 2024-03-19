Україна

За словами хавбека "гірників" не все залежить від нього, але він та інші футболісти хочуть виступити у Парижі.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков прокоментував питання щодо участі у майбутніх Олімпійських іграх у Парижі.

"У нас є проблема з цим питанням. Якщо Шахтар не стане чемпіоном, то в цей період може бути кваліфікація до єврокубків, і мене можуть не відпустити.

Це турнір, який не потрапляє під вікна ФІФА, і клуб може просто банально не відпустити тебе. Тому з цим є питання.

Але всі сподіваються, і всі дуже хочуть поїхати туди. Це наша перша Олімпіада в історії, і саме ми її досягли. Хочеться поїхати туди і проявити себе на турнірі. Таке може бути раз у житті", — сказав Судаков в інтерв'ю прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 20 березня, відбудеться жеребкування футбольних турнірів Олімпійських ігор.