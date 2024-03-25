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Football.ua представляє ексклюзивне інтерв'ю з півзахисником Боруссії Дортмунд та збірної України.

Наразі через війну в Україні багато гравців виїхало за кордон і намагається будувати кар'єру в різних європейських клубах. Серед них є багато талантів, які в найближчому майбутньому можуть бути фундаментом для національної збірної. Одним з таких прикладів є Данило Кревсун, який є вихованцем донецького Шахтаря, а зараз чудово себе проявляє у складі молодіжної команди Боруссії Дортмунд. У цьому інтерв'ю говоритимемо стосовно його гри у складі німецького гранду.

— У матчі з Північною Македонією вам вдалося забити дебютний гол за збірну України U-19. Будь-ласка, опишіть ваші враження від цієї події і першого виклику до національної команди.

— Дуже приємно, що мене викликали. Я гордий представляти кольори збірної України. Був дуже щасливий, коли забив дебютний гол, тому що дійсно цього хотів, допомогти команді у непростому матчі. В загальному, я дуже задоволений.

— У ситуації зі словами Олега Кузнецова стосовно того, що він не знав про ваші успішні виступи у Дортмунді, з Вами дійсно не зв’язувалися представники збірної чи якісь контакти були?

— Ні, зі мною не було жодного контакту. На той момент я намагався не звертати свою увагу на невиклик до збірної, а сконцентрувався на клубі. Тренуваннях у ньому.

— Можна сказати, що в майбутньому ви точно оберете виступи за збірну України, а не Німеччини?

— Так, 100%. Навіть і мови не може бути щодо гри за іншу національну команду. Я хочу грати тільки за збірну України.

— Боруссія Дортмунд U-19 традиційно виступає достатньо сильно в своїй віковій категорії. Регулярно змагається за чемпіонський титул в Бундеслізі, а також добре виступає у Юнацькій лізі УЄФА. Якщо порівнювати гру у молодіжній команді Шахтаря і Боруссії, то які відмінності ви могли би виділити?

— Насамперед, футбол в Боруссії значно швидший та більш фізичний. Багато хлопців тут високі і краще фізично готові.

— На що робиться акцент на тренуваннях у Боруссії?

- В Дортмунді частіше робиться ставка на гру 1 в 1, швидке прийняття рішень з м'ячем.

— У вас було лише декілька матчів у складі Пройсера на момент трансферу, хоча і результативних, чим саме Ви зацікавили Боруссію?

— Як мені сказав тренер, в мене горіли очі. Він побачив це і сказав, що хоче бачити мене у своїй команді.

— Адаптація в Німеччині пройшла добре?

— Так. Стосовно мови я зараз розумію все, що говорять тренери та товариші по клубу. Можливо, розмовляти трішки складніше, але загалом мені це не заважає.

— Чи відвідували матчі Боруссії? Які враження від Південної Трибуни?

— Нам виділяють квитки на кожен домашній матч, коли я хочу, можу піти на ігри. Я був на всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів цього сезону. Вболівальники не лише на цій трибуні, але і загалом дуже сильно люблять футбол, я був шокований. Дійсно приємно грати при такій підтримці.

— З наступного літа ви будете грати за Боруссію Дортмунд U-23 у третій Бундеслізі. У вас були розмови з Едіном Терзичем і його тренерським штабом? Чи говорили стосовно майбутньої поїздки на тренувальні збори з першою командою?

— Ні, про це мова ще не йшла. Я підписав контракт з командою U-23, буду тренуватися з ними. Якщо все буде добре, то шанс має з'явитися.

— У Боруссії разом з вами грають чемпіони світу і Європи у складі збірної Німеччини U-19 — Альмугера Кабар, Чарльз Геррманн та Паріс Бруннер. Стосовно Паріса є багато чуток щодо його поведінки поза полем, була дивна ситуація, коли його відсторонили від тренувань на декілька днів, наскільки вони правдиві?

— Він чудова людина. В мене немає питань до нього. Були деякі дисциплінарні моменти, але нам не розповіли про це в клубі. Зараз він відпрацьовує у команді на 100% і я радий, що граю разом з ним.

— Кого би ще могли виділити з товаришів по команді? Можливо, хтось вже виділяється на цьому рівні і в майбутньому може піти на підвищення?

— Складно виділити, всі гравці виступають добре, ми проводимо чудовий сезон. Можу відмітити К'єля Вет'єна, зараз він тренується з першою командою, а в колективі U-19 грає зі мною у центрі поля, в нас добре взаєморозуміння. Також дуже талановитим є Кол Кемпбелл, швидкий і хороший як людина. Рафаель Любах. Я можу називати багато імен, тому що кожен по-своєму хороший.

— Якщо говорити назву Майнц, то вона надовго є в памяті вболівальників Боруссії. Минулого сезону команда U-19 програла йому фінал Бундесліги, а основний колектив через нічию не виграв чемпіонський титул. Чи були Ви на цьому матчі? Що відбувалося в місті після тієї гри?

— Так, був, коли пролунав свисток на стадіоні була тиша. Раніше ніде такого не бачив, більше 80 000 людей просто мовчали, для команди було дуже важливо виграти трофей і перервати гегемонію Баварії. Важливо для Дортмунда загалом. Тому це сумно, але вже нічого не зробиш.

— В першому турі юнацької Бундесліги-Захід цього сезону ви забили гол Баєру у ворота Олександра Петренка. Чи спілкуєтеся з ним?

— Так, періодично спілкуємося.

— Як би ви охарактеризували свій профайл? В якій моделі гри вам комфортніше всього грати?

— Думаю, ближче до вісімки або десятки, більш атакувальна. В Боруссії я найчастіше граю саме на цих позиціях. Не люблю себе оцінювати, тому що це справа тренера. Вважаю, що можу багато бігати. В клубі говорять, що я допомагаю у пресингу. Також, скоріше всього, робота з м'ячем.

— На якого з гравців основної команди ви найбільше схожі за манерою гри? Мені здається, що на Фелікса Нмечу.

— Я вважаю, що більше подібний на Марко Ройса чи Юліана Брандта. Це дві людини, на яких я можу дивитися і брати хороший приклад.

— Чи знайомі з кимось із основної команди Боруссії?

— Ні, наразі ні з ким.

— Цілі, які ви ставите собі у найближчий час в Боруссії?

— Я хочу дебютувати у третій Бундеслізі. Далі пробитися до першої команди. Втім, насамперед виграти чемпіонат U-19, це буде дуже гарно. Вважаю, що в нас є всі шанси це зробити.

Роман Котляр, Football.ua

