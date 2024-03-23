Україна

Дивіться онлайн-трансляцію благодійного матчу за участю команд із Німеччини та України.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться благодійний матч на підтримку України, у якому зіграють німецький Рот-Вайсс Ессен та рівненський Верес.

Гра відбуватиметься на An der Hafenstraße у Ессені. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, що Рот-Вайсс Ессен розташовується на шостій сходинці Третьої німецької Бундесліги, тоді як рівненський Верес іде чотирнадцятим в УПЛ.