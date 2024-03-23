Дивіться онлайн-трансляцію благодійного матчу за участю команд із Німеччини та України.
фото НК Верес
23 березня 2024, 13:54
Сьогодні, 23 березня, відбудеться благодійний матч на підтримку України, у якому зіграють німецький Рот-Вайсс Ессен та рівненський Верес.
Гра відбуватиметься на An der Hafenstraße у Ессені. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, що Рот-Вайсс Ессен розташовується на шостій сходинці Третьої німецької Бундесліги, тоді як рівненський Верес іде чотирнадцятим в УПЛ.