Україна

Коментар від воротаря олімпійської збірної України щодо наступного матчу.

Кирило Фесюн розповів щодо товариського матчу збірної України U-23 з Японією.

"Ми зіграємо із сильною командою. Японія дуже організована, там грають швидкі футболісти", — цитує воротаря ресурс УАФ.

"Ми налаштовуємося на цікаву гру, прагнемо подарувати українським вболівальникам позитивні емоції. Вони зараз дуже потрібні нашій країні. Для нас це важливий матч, саме ним ми розпочинаємо підготовку до Олімпійських ігор".

Матч між збірною України U-23 і Японією розпочнеться о 12:15 за київським часом.