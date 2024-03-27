Україна

Нова угода з українським футболістом розрахована на два роки.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Сергієм Мякушком.

Нова угода з 30-річним українцем розрахована на два роки.

Нагадаємо, Мякушко став гравцем полтавського клубу в січні цього року і його попередній контракт був розрахований до кінця сезону.

У складі полтавців Сергій встиг провести чотири матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.