Україна

Чижиоке Аніагбосо продовжить кар'єру у Другій лізі.

Воротар Полісся Чижиоке Аніагбосо продовжить свою кар'єру у Другій лізі у складі Звягеля. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендну угоду з 19-річним нігерійцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Аніагбосо став гравцем Полісся у травні минулого року, а у жовтні він прибув до України. На його рахунку три матчі за молодіжну команду, один із яких без пропущених м'ячів.

Зазначимо, що раніше до Звягеля, який лідирує у Другій лізі, в оренду вирушив захисник Полісся Мозес Джарджу.