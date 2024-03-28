Україна

Рейтинг було складено на основі даних протягом останніх п'яти сезонів.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував світовий рейтинг, у якому клуби роблять ставку на молодих виконавців упродовж останніх п'яти сезонів – з 2019 року.

Рейтинг очолює австрійський Зальцбург, середній вік новачків якого становить 20,93 року.

Друге місце посідає бразильський Брагантіно (21,72), а трійку найкращих доповнює іспанський Атлетік (21,90).

До десятки найкращих клубів світу за цим показником потрапили одразу два гранди української Прем'єр-ліги — київське Динамо та донецький Шахтар.

Шахтар займає п'яте місце з показником – 22,46, а Динамо замикає топ-10 – 22,63.

Раніше повідомлялося, що ще один клуб МЛС вступив у боротьбу за нападника Шахтаря Келсі.