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Дмитро Михайленко поділився своїми думками після виходу "синьо-жовтих" на юнацьке Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував вихід національної команди на Євро-2024 після першого місця у своїй відбірковій групі.

"Ми раді виходу до фінальної частини Євро. Для України, я вважаю, це досягнення — потрапити до когорти восьми найкращих збірних Європи. Не лукавитиму, але ми ставили перед собою завдання посісти перше місце у своїй групі.

Не треба дивитися на рахунки, усі поєдинки були непростими. Але, мабуть, найскладніше було проти Швейцарії. У неї дуже сильна команда. У кваліфікації швейцарці обійшли Італію та Швецію. У нашому суперництві вирішувалося, хто поїде на чемпіонат Європи. Як правило, у таких поєдинках перевіряється характер гравців, і наші хлопці проявили себе в усій красі.

Збірна України не пропустила жодного м'яча. Захисні побудови були ідеальними? Ідеальні, напевно, не те слово, але ми справді багато часу приділили цьому компоненту гри. Якщо на таких швидкоплинних турнірах оборона працює добре, це помітно збільшує шанси на перемогу. Награти що-небудь в атаці за два-три тренування, що в нас були перед еліт-раундом, нереально, оскільки порівняно з кваліфікаційним раундом було багато нових гравців. Можливо, ми непогано попрацювали. Якщо я не помиляюся, серед усіх збірних в еліт-раунді не пропустила лише збірна України.

Матвій Пономаренко, на рахунку якого — п'ять голів, готовий до дорослого футболу? Мені важко відповісти. Не можна говорити, доки не спробуєш. Але те, що йому є над чим працювати, — факт.

Головна сила — у характері українців. Через війну від нас поїхало багато легіонерів, що дало дорогу молодим вітчизняним футболістам. Також багато наших хлопців виступає за кордоном у солідних європейських клубах. Але основа — це сила волі і, як я казав, характер, особливо в такий нелегкий для нас час", - наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, жеребкування фінального турніру відбудеться 17 квітня в Белфасті.