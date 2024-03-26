U-21
26 березня 2024, 15:57
Збірна України U-21 без зайвих труднощів здолала Азербайджан на шляху до Євро-2025
Колектив Унаї Мельгоси не втратив жодного очка за підсумками шести матчів на груповому етапі.
Азербайджан U-21 — Україна U-21, фото УАФ
26 березня 2024, 15:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Азербайджан U-21 — Україна U-21 0:3
Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56
Азербайджан U-21: А. Рамазанов — Сафаров, Мамедов, Гусейнов, Дамадаєв, Ахмедов (Аббасов, 79) — Велієв (Насірлі, 79), Сафаров (Рзаєв, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Джафаров (Алієв, 60) — Ахундзаде.
Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько (Варфоломєєв, 74), Рубчинський (Павлюк, 86), Яцик — Брагару (Хлань, 57), Краснопір (Горбач, 74), Волошин (Квасниця, 86).
Попередження: Сафаров, Мамедов