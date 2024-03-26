Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Азербайджан U-21 — Україна U-21 0:3
Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56

Азербайджан U-21: А. Рамазанов — Сафаров, Мамедов, Гусейнов, Дамадаєв, Ахмедов (Аббасов, 79) — Велієв (Насірлі, 79), Сафаров (Рзаєв, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Джафаров (Алієв, 60) — Ахундзаде.

Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько (Варфоломєєв, 74), Рубчинський (Павлюк, 86), Яцик — Брагару (Хлань, 57), Краснопір (Горбач, 74), Волошин (Квасниця, 86).

Попередження: Сафаров, Мамедов