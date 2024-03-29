Україна

Стало відомо, хто судитиме поєдинки 1/2 фіналу Кубка України.

Відбулося жеребкування, згідно з яким були призначені головні арбітри матчів 1/2 фіналу Кубка України-2023/24, передає офіційний сайт УАФ.

Сьогодні, 29 березня, Комітет арбітрів УАФ, очолюваний Катериною Монзуль, вирішив провести тестування процедури, про використання якої стало відомо ще у лютому. За допомогою жеребу було визначено, хто з арбітрів судитиме півфінальні поєдинки Кубка країни.

Результати жеребкування

Шахтар — Чорноморець : арбітр — Копієвський В. В. (Кропивницький)

асистенти арбітра — Корнійко О. С. (Миргород), Трехліб Я. М. (Дніпро), четвертий арбітр — Коваленко А. А. (Полтава), спостерігач арбітражу — Шандор А. А. (Львів). Арбітр ВАА — Деревінський О. О. (Хмельницький), асистент ВАА — Єрмоленко Р. М. (Чернігів), спостерігач ВАА — Можаровський Ю. А. (Львів). Делегат УАФ — Супрунюк А. Л. (Луцьк).

Полісся — Ворскла : арбітр — Козиряцький М. С. (Запоріжжя)

асистенти арбітра — Висоцький В. О. (Запоріжжя), Марченко Д. Г. (Чернігів), четвертий арбітр — Романов В. М. (Дніпро), спостерігач арбітражу — Плужник О. О. (Харків). Арбітр ВАА — Пасхал І. Ю. (Херсон), асистент ВАА — Володін В. В. (Херсон), спостерігач ВАА — Дердо В. Г. (Чорноморськ). Делегат УАФ — Таран А. М. (Київська обл.).

Зазначимо, що вищезгадані матчі відбудуться 3-4 квітня. Також уже відомо, де проходитиме фінал Кубка України-2023/24.