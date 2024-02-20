Україна

Він пройде 15 травня в м. Рівному на стадіоні Авангард.

Сьогодні, 20 лютого в столичному Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, де одним із питань порядку денного було визначення місця проведення фінального матчу Кубку України сезону-2023/24.

За рішенням Виконкому УАФ фінал пройде 15 травня в м. Рівному на стадіоні Авангард.

Нагадаємо, що в півфінальних поєдинках за результатами сліпого жеребкування Шахтар (Донецьк) зіграє із Чорноморцем (Одеса), а Полісся (Житомир) — із Ворсклою (Полтава).

Базова дата цих матчів — 3 квітня. Господарем фіналу буде переможець другої пари.

Стадіон Авангард у Рівному, який вміщує трохи більше 12 000 глядачів, уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України (31-й в історії).