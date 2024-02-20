Україна

Також при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування.

Як ми вже повідомляли, рішенням Виконкому Української асоціації футболу головою Комітету арбітрів УАФ було призначено Катерину Монзуль.

Також Виконком УАФ підтримав пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа ("детектора брехні") у змагальний та позазмагальний період.

Крім того, при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування.

Голові комітету арбітрів та адміністрації УАФ доручено розробити процедуру дослідження із застосуванням поліграфа та процедури жеребкування.