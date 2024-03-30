Україна

Коментар щодо виступів команди Сергія Реброва.

Тренер з фізичної підготовки донецького Шахтаря Карло Ніколіні розповів щодо виступів збірної України.

"Україна дуже хотіла пройти кваліфікацію в тому числі через все, що відбувається за межами футболу. Я думаю, що Україна може стати темною конячкою на чемпіонаті Європи. Це молода команда з цікавими гравцями", — цитує Карло Napoli Magazine.

"Кваліфікація також дає надію країні, яка може порадіти завдяки спорту. Україна — команда, яка може грати з різними схемами, ми це бачили, оскільки вони грали в одній групі з Італією. В України є талант і тактика, 7-8 гравців виступають в Англії, і ті, хто зі мною в Шахтарі, завжди виходять у Лігу чемпіонів.

Ребров на лаві запасних і Шевченко на чолі Асоціації привносять досвід та авторитет. Рівень виріс, і, повторюся, деякі гравці справді талановиті. Вони великі професіонали, на кожній позиції є важливі гравці, а 2-3 є феноменами, як на мене.

Також у них є два дуже сильних воротаря. Судаков? Проти Ісландії він провів важливий матч. Я дуже пишаюся його прогресом. Мати 7 гравців «Шахтаря» в збірній мене дуже тішить, і я був радий результату проти Ісландії".

Збірна України зіграє на Євро-2024 у Німеччині завдяки перемозі у стикових матчах.