У рамках матчу 22 туру УПЛ-2023/24 Шахтар не відчув проблем з Оболонню та впевнено здобув три залікових бали.

Героєм матчу став Мар'ян Швед. Він зробив дубль та допоміг відзначитись Данилу Сікану.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Шахтар у 22 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Шахтар 0:3

Голи: Сікан, 16, Швед, 45+2, 90

Оболонь: Кичак — Карась, Лук'янчук, Дубко — Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагієв, 80), Запорожець (Косовський, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневський, 85) — Краснопір (Тарануха, 64), Суханов

Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 46), Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів (Степаненко, 46) — Швед, Бондар, Судаков (Гомес, 60), Кевін (Егіналду, 76) — Сікан (Траоре, 59)

Попередження: Грисьо, Дубко — Судаков, Траоре, Сікан

Вилучення: Суханов, 45+7