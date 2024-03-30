Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 березня 2024 року.
Мар'ян Швед та Данило Сікан в матчі з Оболонню, фото - Шахтар
30 березня 2024, 18:30
У рамках матчу 22 туру УПЛ-2023/24 Шахтар не відчув проблем з Оболонню та впевнено здобув три залікових бали.
Героєм матчу став Мар'ян Швед. Він зробив дубль та допоміг відзначитись Данилу Сікану.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Шахтар у 22 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Оболонь — Шахтар 0:3
Голи: Сікан, 16, Швед, 45+2, 90
Оболонь: Кичак — Карась, Лук'янчук, Дубко — Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагієв, 80), Запорожець (Косовський, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневський, 85) — Краснопір (Тарануха, 64), Суханов
Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 46), Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів (Степаненко, 46) — Швед, Бондар, Судаков (Гомес, 60), Кевін (Егіналду, 76) — Сікан (Траоре, 59)
Попередження: Грисьо, Дубко — Судаков, Траоре, Сікан
Вилучення: Суханов, 45+7