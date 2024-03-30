Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та криворізький Кривбас.

Рівненський Верес та криворізький Кривбас зіграють поміж собою в двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на полі рівненського Авангарду.

Олег Шандрук, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Гакмана та Сміяна на фланги оборони, тоді як Кухарук гратиме в центрі поля.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), використав із перших хвилин Понєдєльніка на правому фланзі оборони, тоді як Вакулко зіграє в опорній зоні, а Задерака та Микитишин розташуються на флангах атаки.

Верес: Паст — Гакман, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Дахновський, Кухарук, Кучеров, Шастал — Яго — Мрвальєвич.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Мельник, Жуліо Сезар, Шевченко, Кльоц, Годя, Шестаков, Гайдучик, Янаков, Курко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Задерака, Микитишин — Прінс.

Запасні: Хома, Маханьков, Бандейра, Сантіні, Татарков, Іліч, Твердохліб, Луньов, Соса, Хомченовський, Блізніченко, По.



Гра Верес — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.