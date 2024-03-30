Англія

Значна сума, як для тренера.

Запрошення головного тренера лісабонського Спортінга Рубена Аморіма обійдеться Ліверпулю в кругленьку суму.

За інформацією Telegraph Sport, відступні в контракті португальського фахівця, які активуються наприкінці цього сезону, становитимуть 15 млн євро. Влітку 2025 року сума впаде до 10 млн. євро.

Серед претендентів також розглядається головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі. Сума відступних у його контракті складає близько 12 млн. фунтів стерлінгів.