Україна

Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Вересом.

Криворізькому Кривбас у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги обіграв рівненський Верес на виїзді.

Верес — Кривбас 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Бажаю Вересу втриматись в УПЛ. Дуже їм цього бажаю. Розумів, що буде дуже непроста гра. Тим паче, перед цим вони тут зіграли внічию з Динамо — 1:1. Тому ми налаштовувались та готувались до Вересу серйозно.

У цілому по грі: непоганий футбол. Що не сподобалось: момент суперника на перших хвилинах. Наші хлопці щось розгубились.

Добре, що той момент вони не реалізували. Після цього ми тримали гру під контролем, вважаю. Ми мали більше моментів і грали з позиції сили. Дуже важко проходити насичений захист. Але після того епізоду, коли нападник Вересу сам все зробив: розвернувся та вдарив Стецькова в обличчя — чиста червона картка, це десь допомогло.

На початку другого тайму ми забили перший гол. Так, супернику в меншості було важко. У них і моментів практично не було. Потім ми забили ще один гол в кінці.

Дякую своїм хлопцям, дякую всім вболівальникам ФК Кривбас, всім, хто нас підтримує. Ми рухаємось далі. Попереду непроста домашня гра проти Ворскли, потім два виїзди — Чорноморець, Рух.

Треба готуватись, якщо ми хочемо досягти чогось серйозного. Тому що далі буде ще важче. Там і Дніпро-1, і Полісся, і Динамо.

Вересу ще раз бажаю залишитись в УПЛ. Ваш президент створює усі умови, щоб клуб розвивався: поля, стадіон. Хочеться, щоб таких клубів було побільше. Таких, які мають свою інфраструктуру. Успіхів вам", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.