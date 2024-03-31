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Керманич Металіста 1925 прокоментував прийдешній матч проти Зорі.

Харківський Металіст 1925 у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі.

УПЛ. Анонс матчiв другого дня 22-го туру

Напередодні гри головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник прокоментував стан своїх підопічних.

"Жодних таємниць немає. Працювали так, як завжди працюємо. Тільки гра покаже наскільки добре ми працювали. Хотіли охопити все: і над помилками працювали, і щось своє відпрацьовували. Проте виключно гра покаже добре чи не добре ми це робили.

Ми не дивимось на суперника, адже кожен суперник складний. Я сподіваюсь, що проти нас також складно грати. Але як показує практика та наші результати — ми багато пропускаємо. Це був наш найголовніший головний біль, хочеться пропускати менше, відтак від цього відштовхуємося.

Бувають такі матчі, що нічого не створюєш, а виграєш, а буває навпаки, коли ти впевнений у собі, працюєш, але трапляються дрібні помилки, котрі призводять до такого, як ми награли.

Якщо ми будемо думати виключно про ті матчі, які програли — це також не добре. Дивимось уперед, хочемо якнайшвидше вийти на поле, знову робити свою працю та робити це добре. Проте, повторюсь, лиш гра все покаже.

Я не зважаю уваги на те, що Зоря — мій колишній клуб. Кожен суперник є принциповим, для нас кожна гра принципова. Ми розташовуємося там, де ми не хочемо бути, ми маємо бажання все покращити.

Зоря є Зоря, так, я там працював, але це не та історія, де я маю казати, що це найпринциповіша гра у моєму житті. Напевне — усе ж таки ні. Нормальна команда, яка грає в футбол, знайшли себе хлопці.

Перше коло було важким для них, зараз вони в хорошому тонусі, нас чекає дуже потужний суперник. Але, ще раз кажу, ми дивимося на себе, ми хочемо покращити себе. Ті результати, які ми показуємо — вони нас не влаштовують, хлопці це розуміють та, думаю, що буде покращення.

У кожній команді УПЛ є хлопці, які вміють добре грати в футбол. Точно так і в "Зорі", є хлопці швидкі, є хлопці, які вже мають досвід гри в національній збірній та в молодіжній, юнацькій командах. Також суперники мають міжнародний досвід, його також не можна купити, на нього ти маєш напрацювати.

Зоря — це хороша команда, котра знайшла себе. Друге коло демонструє, що ті висновки, які вони зробили, вони — правильні", — заявив український фахівець.

Матч Зоря — Металіст 1925 відбудеться 31 березня, о 15:30.