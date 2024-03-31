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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Динамо Київ.

Полтавська Ворскла та київське Динамо зіграють поміж собою в рамках двадцять второго туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Долганський, після поразки від Олександрії (0:1), залучив до стартового складу Феліпе та Павлюка до трійки в центрі захисту, тоді як Нестеренко та Кане зіграють на флангах півзахисник, а Толі розташується в центрі поля.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над луганською Зорею (2:0), використав із перших хвилин Сироту в центрі оборони, тоді як Дубінчак гратиме ліворуч від нього, а Андрієвський розташується в опорній зоні.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Феліпе, Павлюк, Бацула, Корнієнко — Нестеренко, Толі, Сіссоко, Кане — Степанюк.

Запасні: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядін, Глущенко, Прус, Воккрі, Рамірес, Єрмолов.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Ярмоленко, Караваєв, Дячук, Діалло, Біловар, Беніто, Пономаренко.



Гра Ворскла — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.