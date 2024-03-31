Україна

Коментар від захисника стосовно перемоги Шахтаря.

Валерій Бондар розповів щодо матчу з Оболонню.

"Перший тайм ряснів фолами та грубою грою. Думаю, що рефері правильно вилучив гравця Оболоні Суханова", — цитує Валерія офіційний сайт Шахтаря.

"Він грубо зіграв проти Шведа. Та й кількома хвилинами раніше він намагався грубо зіграти проти мене – просто не влучив мені по нозі. З Оболонню важко грати всім. Вони – непоступливий суперник, який дає всім бій. Їм не має значення, з ким саме грати".

У цьому матчі Шахтар здобув перемогу з рахунком 3:0 завдяки голам Данила Сікана і Мар'яна Шведа.