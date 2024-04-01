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Форвард Динамо прокоментував перемогу над Ворсклою.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо на виїзді розгромило полтавську Ворсклу.

Ворскла — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, який повернувся після важкої травми та одразу забив гол, прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, радий повернутись. Позаду майже шість місяців важкої роботи. Це дуже емоційний момент для мене — повернутись після травми. Перш за все, хочу подякувати всьому нашому медичному складу — лікарям, масажистам, усім, хто працював зі мною протягом усього цього часу. Інколи через мене залишалися на базі, не їхали додому. Я їм дуже вдячний.

Також хочу подякувати всім партнерам по команді, тому що вони десь берегли мене протягом цього місяця під час тренувань, не грали жорстко проти мене. За це їм величезне дякую.

Як забивав? Бражко віддав чудову передачу. Потрібно було забивати, що я і зробив. Гріх було не забити після такої передачі. Цей гол — заслуга Бражка.

У всіх командах завжди є конкуренція. Це добре, ми допомагаємо один одному рости. Але класно, коли крім конкуренції є нормальні дружні відносини між гравцями. У нас у команді зараз чудова атмосфера, прекрасний колектив, тому ми зараз один над одним жартуємо.

Є головний тренер, він вирішує, кому грати. Сьогодні грає Кабаєв, завтра — я, післязавтра — знову він. Це нормально в футболі. Потрібно завжди залишатися людиною, і краще залишатися на позитиві.

Мені важко сказати, коли я наступний раз зіграю в старті. Мені здається, що я готовий, але потрібно жити не емоціями. Тренерському штабу видніше зі сторони, у якому стані я зараз перебуваю. Не можна після такої паузи майже в шість місяців одразу вийти і зіграти 90 хвилин, треба поступово підходити до цього. Бажання є, але все вирішує головний тренер", — заявив український виконавець.

У наступному матчі київське Динамо гостюватиме в луганської Зорі.